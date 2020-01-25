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      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю

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      Вєсті.UA. Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 25 січня – Петро Порошенко теж хотів полетіти на економічний форум у Давос, однак, не вийшло, бо треба було йти на допит у ДБР. Денис Малюська анонсував розпродаж в'язниць і це напевно такий хитрий хід – коли "слуг" вдарить бумерангом, то сісти просто не буде куди.

      Також у випуску:

      Качині історії від Качки у Давосі. 

      Нашестя вовків в українських судах.

      Неля Штепа знову хоче стати головою Слов'янська.

      Руки-базуки Верховної Ради.

      Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 25 січня 2020:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко
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