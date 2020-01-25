Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 25 січня – Петро Порошенко теж хотів полетіти на економічний форум у Давос, однак, не вийшло, бо треба було йти на допит у ДБР. Денис Малюська анонсував розпродаж в'язниць і це напевно такий хитрий хід – коли "слуг" вдарить бумерангом, то сісти просто не буде куди.

Також у випуску: Качині історії від Качки у Давосі. Нашестя вовків в українських судах. Неля Штепа знову хоче стати головою Слов'янська. Руки-базуки Верховної Ради. Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 25 січня 2020: