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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки

Вести.UA 75 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести. RU. Жир" за 11.08 – в последнее время украинцы заметили, что если Петр Порошенко начинает о чем-то говорить, то это что-то обязательно будет на религиозную тему. Илья Кива заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, поэтому уже уехал в Испанию на заработки.

Также в выпуске:

Медведчук киданул Рабиновича.

Шерлоки Холмсы в поисках президента.

Государственная фискальная служба – работники года в Украине.

ДСП на российском телевидении.

Теги: Илья Кива Петр Порошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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