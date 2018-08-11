Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
В итоговом выпуске программы "Вести. RU. Жир" за 11.08 – в последнее время украинцы заметили, что если Петр Порошенко начинает о чем-то говорить, то это что-то обязательно будет на религиозную тему. Илья Кива заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, поэтому уже уехал в Испанию на заработки.
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Источник: 24 канал
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