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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки

Вєсті.UA 121 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 11.08 – останнім часом українці помітили, що якщо Петро Порошенко починає про щось говорити, то це щось обов'язково буде на релігійну тему. Ілля Кива заявив, що буде балатуватися у президенти України, тому вже поїхав у Іспанію на заробітки.

Також у випуску:

Медведчук киданув Рабіновича.

Шерлоки Холмси у пошуках президента.

Державна фіскальна служба – працівники року в Україні.

ДСП на російському телебаченні.

Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко Ілля Кива
Джерело: 24 канал
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