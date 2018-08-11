Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 11.08 – останнім часом українці помітили, що якщо Петро Порошенко починає про щось говорити, то це щось обов'язково буде на релігійну тему. Ілля Кива заявив, що буде балатуватися у президенти України, тому вже поїхав у Іспанію на заробітки.

Також у випуску: Медведчук киданув Рабіновича. Шерлоки Холмси у пошуках президента. Державна фіскальна служба – працівники року в Україні. ДСП на російському телебаченні.