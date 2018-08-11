Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 11.08 – останнім часом українці помітили, що якщо Петро Порошенко починає про щось говорити, то це щось обов'язково буде на релігійну тему. Ілля Кива заявив, що буде балатуватися у президенти України, тому вже поїхав у Іспанію на заробітки.
Також у випуску:
Медведчук киданув Рабіновича.
Шерлоки Холмси у пошуках президента.
Державна фіскальна служба – працівники року в Україні.
ДСП на російському телебаченні.
Джерело: 24 канал
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