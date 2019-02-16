Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 16 февраля – Петр Порошенко в опасности, ведь он может утопиться в потоках любви и идеализации, которые льют на него его сторонники. Украинские политики ко Дню всех влюбленных объяснили, что же такое на самом деле любовь. Для одних – это жена или муж, для других – Украина, но наиболее любвеобильным оказался Ляшко.

Также в выпуске: Насиров стал единым кандидатом в президенты под следствием. "Борец" за справедливость Новинский. Приступы актерского мастерства от российского телевидения. Труханов из параллельного мира.