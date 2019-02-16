Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 16 февраля – Петр Порошенко в опасности, ведь он может утопиться в потоках любви и идеализации, которые льют на него его сторонники. Украинские политики ко Дню всех влюбленных объяснили, что же такое на самом деле любовь. Для одних – это жена или муж, для других – Украина, но наиболее любвеобильным оказался Ляшко.
Также в выпуске:
Насиров стал единым кандидатом в президенты под следствием.
"Борец" за справедливость Новинский.
Приступы актерского мастерства от российского телевидения.
Труханов из параллельного мира.
Источник: 24 канал
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