Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 16 лютого – Петро Порошенко у небезпеці, адже він може втопитись у потоках любові та ідеалізування, які ллють на нього його прихильники. Українські політики до Дня всіх закоханих пояснили, що ж таке насправді любов. Для одних – це дружина чи чоловік, для інших – Україна, але найбільш велелюбним виявився Ляшко.

Також у випуску: Насіров став єдиним кандидатом у президенти під слідством. "Борець" за справедливість Новинський. Напади акторської майстерності від російського телебачення. Труханов з паралельного світу.