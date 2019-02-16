Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 16 лютого – Петро Порошенко у небезпеці, адже він може втопитись у потоках любові та ідеалізування, які ллють на нього його прихильники. Українські політики до Дня всіх закоханих пояснили, що ж таке насправді любов. Для одних – це дружина чи чоловік, для інших – Україна, але найбільш велелюбним виявився Ляшко.
Також у випуску:
Насіров став єдиним кандидатом у президенти під слідством.
"Борець" за справедливість Новинський.
Напади акторської майстерності від російського телебачення.
Труханов з паралельного світу.
Джерело: 24 канал
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