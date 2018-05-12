Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко. "Порнхаб" или украинский бренд
В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 12.05 – кажется, у Юлии Тимошенко новое увлечение – социальные сети. И там она не просто ведет страницы, а открыла тематический блог, где она видит себя принцессой Леей. На четвертый год существования Министерства информационной политики, люди узнали, кто такой этот Минстець с годовым бюджетом в 860 миллионов гривен.
Также в выпуске:
Некому одолеть "Интер".
Ставка на "Шахтер" от Ляшко.
Козловский в России.
Вертолетная площадка Януковича.
"9 мая" глазами оккупанта.
Среднестатистический любитель "Победобесия".
Источник: 24 Канал
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