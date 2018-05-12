Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко. "Порнхаб" или украинский бренд

В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 12.05 – кажется, у Юлии Тимошенко новое увлечение – социальные сети. И там она не просто ведет страницы, а открыла тематический блог, где она видит себя принцессой Леей. На четвертый год существования Министерства информационной политики, люди узнали, кто такой этот Минстець с годовым бюджетом в 860 миллионов гривен.

Также в выпуске: Некому одолеть "Интер". Ставка на "Шахтер" от Ляшко. Козловский в России. Вертолетная площадка Януковича. "9 мая" глазами оккупанта. Среднестатистический любитель "Победобесия".