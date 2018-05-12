Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко. "Порнхаб" чи український бренд
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 12.05 – здається, в Юлії Тимошенко нове захоплення – соціальні мережі. І там вона не просто веде мережі, а відкрила тематичний блог, де вона бачить себе принцесою Леєю. На четвертий рік існування Міністерства інформаційної політики, люди дізналичь, хто такий той Мінстець із річним бюджетом у 860 мільйонів гривень.
Також у випуску:
Нікому здолати "Інтер".
Ставка на "Шахтар" від Ляшка.
Козловський в Росії.
Вертолітний майданчика Януковича.
"9 мая" очима окупанта.
Середньостатистичний пошановувач "Побєдобєсія".
Джерело: 24 Канал
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