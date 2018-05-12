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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко. "Порнхаб" чи український бренд

Вєсті.UA 1181 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 12.05 – здається, в Юлії Тимошенко нове захоплення – соціальні мережі. І там вона не просто веде мережі, а відкрила тематичний блог, де вона бачить себе принцесою Леєю. На четвертий рік існування Міністерства інформаційної політики, люди дізналичь, хто такий той Мінстець із річним бюджетом у 860 мільйонів гривень.

Також у випуску:

Нікому здолати "Інтер".

Ставка на "Шахтар" від Ляшка.

Козловський в Росії.

Вертолітний майданчика Януковича.

"9 мая" очима окупанта.

Середньостатистичний пошановувач "Побєдобєсія".

 

Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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