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      Вести.UA. Жир: Провальные дни Порошенко. Гламурный День Независимости

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      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – ГБР вызвал Порошенко на допрос за возможное уклонение от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Владимир Зеленский решил не отменять День Независимости, но состоится праздник в новом формате. И поможет президенту Алан Бадоев.

      Также в выпуске:

      Гройсман обиделся на Зеленского.

      Кругленький заработок Грымчака.

      Первый конфликт с Рабиновичем в Раде.

      Матиос хочет стать Бондом.

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Вести.UA
      Источник: 24 канал
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