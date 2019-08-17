Вести.UA. Жир: Провальные дни Порошенко. Гламурный День Независимости

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – ГБР вызвал Порошенко на допрос за возможное уклонение от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Владимир Зеленский решил не отменять День Независимости, но состоится праздник в новом формате. И поможет президенту Алан Бадоев.

Также в выпуске: Гройсман обиделся на Зеленского. Кругленький заработок Грымчака. Первый конфликт с Рабиновичем в Раде. Матиос хочет стать Бондом.