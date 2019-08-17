Вести.UA. Жир: Провальные дни Порошенко. Гламурный День Независимости
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – ГБР вызвал Порошенко на допрос за возможное уклонение от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Владимир Зеленский решил не отменять День Независимости, но состоится праздник в новом формате. И поможет президенту Алан Бадоев.
Также в выпуске:
Гройсман обиделся на Зеленского.
Кругленький заработок Грымчака.
Первый конфликт с Рабиновичем в Раде.
Матиос хочет стать Бондом.
Источник: 24 канал
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