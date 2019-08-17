Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – ДБР викликало Порошенка на добит через можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Володимир Зеленський вирішив не скасовувати День Незалежності, але відбудеться свято у новому форматі. І допоможе президенту Алан Бадоєв.

Також у випуску: Гройсман образився на Зеленського. Кругленький заробіток Гримчака. Перший конфлікт з Рабіновичем у Раді. Матіос хоче стати Бондом.