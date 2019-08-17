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      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності

      19
      Вєсті UA
      Вєсті UA / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – ДБР викликало Порошенка на добит через можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Володимир Зеленський вирішив не скасовувати День Незалежності, але відбудеться свято у новому форматі. І допоможе президенту Алан Бадоєв.

      Також у випуску:

      Гройсман образився на Зеленського.

      Кругленький заробіток Гримчака.

      Перший конфлікт з Рабіновичем у Раді.

      Матіос хоче стати Бондом.

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      Теги: Вєсті.UA Новини України Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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