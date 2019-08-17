Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – ДБР викликало Порошенка на добит через можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Володимир Зеленський вирішив не скасовувати День Незалежності, але відбудеться свято у новому форматі. І допоможе президенту Алан Бадоєв.
Також у випуску:
Гройсман образився на Зеленського.
Кругленький заробіток Гримчака.
Перший конфлікт з Рабіновичем у Раді.
Матіос хоче стати Бондом.
Джерело: 24 канал
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