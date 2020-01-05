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      Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде

      Вести.UA 95 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 5 января – Порошенко не явился на допрос в ГБР, потому что работал в сессионном зале. Эта отмазка теперь может стать универсальной, а еще Порошенко может устроить себе удобное место в Раде с охраной, друзьями и красивыми женщинами. После отмены неприкосновенности в ВР вспыхнула любовь. Депутата Елену Криворучкину поймали на пикантной переписке.

      Также в выпуске:

      Почему Лукашенко из-за Зеленского не может ездить на велосипеде.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Вести.UA
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