Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 5 января – Порошенко не явился на допрос в ГБР, потому что работал в сессионном зале. Эта отмазка теперь может стать универсальной, а еще Порошенко может устроить себе удобное место в Раде с охраной, друзьями и красивыми женщинами. После отмены неприкосновенности в ВР вспыхнула любовь. Депутата Елену Криворучкину поймали на пикантной переписке.

Также в выпуске: Почему Лукашенко из-за Зеленского не может ездить на велосипеде.