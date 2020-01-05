Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 січня – Порошенко не з'явився на допит у ДБР, бо працював у сесійній залі. Ця відмазка тепер може стати універсальною, а ще Порошенко може влаштувати собі зручне місце у Раді з охороною, друзями та красивими жінками. Після скасування недоторканності у ВР спалахнуло кохання. Депутатку Олену Криворучкіну впіймали на пікантному листуванні.

Також у випуску: Чому Лукашенко через Зеленського не може їздити на велосипеді.