Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 січня – Порошенко не з'явився на допит у ДБР, бо працював у сесійній залі. Ця відмазка тепер може стати універсальною, а ще Порошенко може влаштувати собі зручне місце у Раді з охороною, друзями та красивими жінками. Після скасування недоторканності у ВР спалахнуло кохання. Депутатку Олену Криворучкіну впіймали на пікантному листуванні.
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