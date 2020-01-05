13:39
5 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін "впарює" Трампу "вундервафлі". Лукашенко шокував США
      Вєсті Кремля
      17:39, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Вєсті.UA
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ

      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді

      Вєсті.UA 86 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 січня – Порошенко не з'явився на допит у ДБР, бо працював у сесійній залі. Ця відмазка тепер може стати універсальною, а ще Порошенко може влаштувати собі зручне місце у Раді з охороною, друзями та красивими жінками. Після скасування недоторканності у ВР спалахнуло кохання. Депутатку Олену Криворучкіну впіймали на пікантному листуванні.

      Також у випуску:

      Чому Лукашенко через Зеленського не може їздити на велосипеді.

      У київському метро зняли на відео "людину-павука"
      сьогодні
      6021
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини політики Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
      Уляна Супрун 156
      сьогодні , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 1316
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського
      Світлана Попова 2269
      4 січня , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 1534
      4 січня , 19:04 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      Уляна Журба 6766
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук