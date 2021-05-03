Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях 3 мая. В большей части областей будет существовать опасность возникновения пожаров, в Карпатах могут сходить снежные лавины, а в Киевской области и в западных областях будут дуть мощные ветры.

Погода в Украине, 3 мая, будет не очень благоприятной в большинстве областей, несмотря на тепло и солнце.

Читайте также Тепло и ночные заморозки: какой будет погода в мае

Пожарная опасность

Синоптики предупреждают об угрозе пожаров в таких областях:

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Житомирской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Полтавской

Сумской,

Донецкой,

Одесской,

Николаевской.



Пожарная опасность в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Мощные ветра

В КГГА предупредили о мощных ветрах 3 мая в столице и Киевской области. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили 1 уровень опасности – желтый.

Жителей Киевской области призывают при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам.

Мощные ветра прогнозируют также на Прикарпатье и Буковине. Еще более сильные ветра будут дуть в Львовской области – 17 – 22 метра в секунду.

В ГСЧС напоминают о правилах при сильных ветрах

все окна в доме необходимо плотно закрыть;

если вы оказались на улице, то держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

угроза увеличивается вблизи зданий, которые ремонтируют или сооружают;

по возможности не паркуйте автомобили под неустойчивыми конструкциями.

Угроза лавин

В то же время в высокогорье восточной части Закарпатской области 3 мая прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Там объявили 3 уровень опасности.



В Карпатах будет угроза схода лавин / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Справка. В Украине, 3 мая, прогнозируют теплую и солнечную погоду, только на Востоке и в Херсонской области возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +10...+23 градусов.