Сильные ветры, пожарная опасность и угроза лавин в Карпатах: Украину накроет непогода
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях 3 мая. В большей части областей будет существовать опасность возникновения пожаров, в Карпатах могут сходить снежные лавины, а в Киевской области и в западных областях будут дуть мощные ветры.
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине, 3 мая, будет не очень благоприятной в большинстве областей, несмотря на тепло и солнце.
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Пожарная опасность
Синоптики предупреждают об угрозе пожаров в таких областях:
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Полтавской
- Сумской,
- Донецкой,
- Одесской,
- Николаевской.
Пожарная опасность в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Мощные ветра
В КГГА предупредили о мощных ветрах 3 мая в столице и Киевской области. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили 1 уровень опасности – желтый.
Жителей Киевской области призывают при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам.
Мощные ветра прогнозируют также на Прикарпатье и Буковине. Еще более сильные ветра будут дуть в Львовской области – 17 – 22 метра в секунду.
В ГСЧС напоминают о правилах при сильных ветрах
- все окна в доме необходимо плотно закрыть;
- если вы оказались на улице, то держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- угроза увеличивается вблизи зданий, которые ремонтируют или сооружают;
- по возможности не паркуйте автомобили под неустойчивыми конструкциями.
Угроза лавин
В то же время в высокогорье восточной части Закарпатской области 3 мая прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Там объявили 3 уровень опасности.
В Карпатах будет угроза схода лавин / Скриншот с сайта Гидрометцентра
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