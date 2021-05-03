Синоптики попереджають про складні погодні умови 3 травня. У більшій частині областей існуватиме небезпека виникнення пожеж, у Карпатах можуть сходити снігові лавини, а на Київщині та у західних областях дутимуть потужні вітри.

Погода в Україні 3 травня буде не дуже сприятливою у більшості областей, попри тепло та сонце.

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Пожежна небезпека

Синоптики попереджають про загрозу пожеж у таких областях:

Тернопільській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Полтавській

Сумській,

Донецькій,

Одеській,

Миколаївській.



Пожежна небезпека в Україні / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Потужні вітри

У КМДА попередили про потужні вітри 3 травня у столиці та Київській області. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили 1 рівень небезпеки – жовтий.

Жителів Київщини закликають при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами.

Потужні вітри прогнозують також на Прикарпатті та Буковині. Ще сильніші вітри дутимуть на Львівщині – 17 – 22 метрів за секунду.

У ДСНС нагадують про правила при сильних вітрах

усі вікна у будинку необхідно щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

загроза зростає поблизу будівель, що ремонтують або споруджують;

за можливості не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями.

Загроза лавин

Водночас у високогiр'ї східної частини Закарпатської області 3 травня прогнозують значну снiголавинну небезпеку. Там оголосили 3 рiвень небезпечності.



У Карпатах буде загроза сходження лавин / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Довідка. В Україні 3 травня прогнозують теплу та сонячну погоду, лише на Сході та у Херсонській області можливі дощі та грози. Повітря прогріється до +10...+23 градусів.