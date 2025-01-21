Об этом 24 Каналу рассказал ветеран армии США Райан МакБет, заметив, что политика – это искусство говорить что-то одно, а делать совсем другое. В случае с Дональдом Трампом это также работает.

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Чего ожидать Украине

По мнению МакБета, Трамп не собирается кидать Украину. Прежде всего он знает, что абсолютно правильно поддерживать молодую демократию, которая хочет мира. Это ему позволит достичь другой цели.

Второй аргумент. Трамп – человек, который хочет быть известным как мировой лидер. Если есть противостояние между ним и Путиным, то он точно хочет быть лидером,

– сказал МакБетт.

Кроме этого, война в Украине является важной в контексте сдерживания Китая. Соединенные Штаты демонстрируют, что они способны поддержать союзника за тысячи километров. Это важный сигнал в контексте Тайваня.

Если мы не можем поддержать Украину, которая имеет железнодорожные линии с Польшей, то как мы сможем поддержать Тайвань? Если это сдерживание не сработает, то Китай вторгнется на Тайвань. Нам важно поддерживать Украину,

– отметил МакБетт.

По его словам, одной из ошибок Байдена была передача Украине только того количества оружия, которое будет помогать держаться в обороне. Нужно было сразу дать достаточное количество военной помощи, чтобы можно было выбросить российские войска из Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что находится в хороших отношениях с Трампом. Американский лидер будет делать все возможное, чтобы закончить войну в 2025 году.