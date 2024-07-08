Так, в сети показали, как ветеран с протезом участвует в разборе завалов. Соответствующее видео опубликовал вечером 8 июля украинский журналист Виталий Юрасов.

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На фронте ветеран воевал с 2014 года

Юрасов рассказал, что мужчину, который участвует в спасательной операции, зовут Артем "Грот" Кузьмич. Он родом из Беларуси.

Артем служил в рядах Сил спецопераций ВСУ. На фронте был с 2014 года.

Ранение на передовой, в результате которого пришлось ампутировать ногу, воин получил в 2019 году.

Ветеран с протезом разбирает завалы "Охматдета". Когда вижу такое – вера в нас переполняет,

– написал Юрасов.

Добавим, что в результате российской атаки повреждены 5 корпусов больницы. Оттуда пришлось эвакуировать пациентов.

Ветеран с протезом разбирает завалы "Охматдета": смотрите видео