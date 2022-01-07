28 лет служил в ВСУ

45-летний ветеран АТО умер в больнице. В начале лета 2021 года у Табачука диагностировали опухоль мозга.

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Грустно и больно, когда от нас уходят одни из лучших сыновей Украины. Олег Александрович служил в Командовании Воздушных сил ВСУ. Запомнился друзьям искренним, надежным и ответственным,

– говорится в сообщении.

Военный лечился в центральном госпитале Министерства обороны и в институте нейрохирургии имени Рамаданова. Он был комиссован по инвалидности.

"Дукат" был полковником. В 2015 году боец находился в должности начальника группы гражданско-военного сотрудничества в Авдеевке. Он неоднократно участвовал в командировках в зону боевых действий в составе сводной группы Командования Воздушных Сил ВСУ.

Родился Табачук в Виннице. Известно, что у него осталась жена.

Захоронение состоится 8 января. Панихида запланирована в Доме офицеров с 11:00 до 13:00.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника.

Военному Ростиславу Ханичу нужна помощь

С онкологией борется украинский военный медик Ростислав Ханич, который неоднократно спасал жизни воинов на Донбассе. Стоимость лечения составляет 2 миллиона гривен, самостоятельно оплатить такую сумму воин не может.

Поэтому командование Сил специальных операций обратилось за помощью к неравнодушным. Спасти жизнь защитника можно осуществив перевод на карту 5168 7451 1156 6953 – Ханич Ростислав.

Полный текст публикации фейсбук-сообщества "Ветеранское пространство":

Грустно и больно, когда от нас уходят одни из лучших сыновей Украины. Вчера, 5 января после тяжелой болезни ушел из жизни боевой офицер, полковник Табачук Олег Александрович. Олег Александрович служил в Командовании Воздушных Сил ВСУ, запомнился друзьям искренним, надежным и ответственным.

Выражаем искренние соболезнования семье.

Захоронение состоится 8 января.

Гражданская панихида пройдет в Доме офицеров с 11.00 до 13.00.