28 років служив у ЗСУ

45-річний ветеран АТО помер у лікарні. На початку літа 2021 року у Табачука діагностували пухлину мозку.

Читайте також Доба на Донбасі: бойовики стріляли біля Старогнатівки та Луганського

Сумно і боляче, коли від нас йдуть одні з найкращих синів України. Олег Олександрович служив в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Запам'ятався друзям щирим, надійним і відповідальним,

– мовиться у повідомленні.

Військовий лікування в центральному шпиталі Міністерства оборони та в інституті нейрохірургії імені Рамаданова. Він був комісований за інвалідністю.

"Дукат" був полковником. У 2015 році боєць перебував на посаді начальник групи цивільно-військового співробітництва в Авдіївці. Він неодноразово брав участь у відрядженнях до зони бойових дій у складі зведеної групи Командування Повітряних сил ЗСУ.

Народився Табачук у Вінниці. Відомо, що у нього залишилася дружина.

Поховання відбудеться 8 січня. Панахида запланована у Будинку офіцерів з 11:00 до 13:00.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського захисника.

Військовому Ростиславу Ханичу потрібна допомога

З онкологією бореться український військовий медик Ростислав Ханич, який неодноразово рятував життя воїнів на Донбасі. Вартість лікування становить 2 мільйони гривень, самотужки оплатити таку суму воїн не може.

Тому командування Сил спеціальних операцій звернулося за допомогою до небайдужих. Врятувати життя захисника можна здійснивши переказ на картку 5168 7451 1156 6953 – Ханич Ростислав.

Повний текст публікації фейсбук-спільноти "Ветеранський простір":

Сумно і боляче, коли від нас йдуть одні з найкращих синів України. Вчора, 5 січня після важкої хвороби пішов з життя бойовий офіцер, полковник Табачук Олег Олександрович. Олег Олександрович служив в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, запам'ятався друзям щирим, надійним і відповідальним.

Висловлюємо щирі співчуття родині.

Поховання відбудеться 8 січня.

Громадянська панахида пройде у Будинку офіцерів з 11.00 до 13.00.