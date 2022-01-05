У Ханича діагностували онкологію

Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України звернулося до всіх небайдужих українців. Військові просять допомогти врятувати їхнього побратима.

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Це наш побратим та ветеран війни – Ростислав. Медик, який рятує життя та вчить наших воїнів виживати в різних умовах. Але зараз він веде боротьбу за власне життя. Онкологія. Ростислав потребує допомоги,

– наголосило командування.

Вартість лікування становить 2 мільйони гривень, самотужки оплатити таку суму воїн не може.

"Ми можемо йому допомогти тільки об'єднавши зусилля. Один за всіх і всі за одного", – наголосили військові.

Як допомогти хворому медику

Усі, хто прагне долучитися до збору коштів на лікування Ростислава, можуть здійснити пожертву на картку:

5168 7451 1156 6953 – Ханич Ростислав

У полоненого військового Юрія Гордійчука погіршився стан здоров'я

4 січня уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила про погіршення здоров'я військового Юрія Гордійчука. Він перебуває у полоні окупантів ще з 2019 року. Наразі воїна незаконно утримують в Макіївській виправній колонії №32 на окупованій території.

У Гордійчука діагностували хронічне захворювання – тонзиліт з подальшим набряком горла. Це викликає задуху. У складних умовах проживання його стан лише погіршився.

Денісова вимагає терміново госпіталізувати старшого солдата 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Для цього вона звернулася до представників "Червоного Хреста" в Україні, а також координаторки від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотти Реландер.

Повний текст публікації командування сил спеціальних операцій ЗСУ:

Це наш побратим та ветеран війни – Ростислав. Медик, який рятує життя та вчить наших воїнів виживати в різних умовах. Але зараз він веде боротьбу за власне життя. Онкологія. Ростислав потребує допомоги. Вартість лікування – 2 мільйони гривень. Ми можемо йому допомогти тільки об’єднавши зусилля. Один за всіх і всі за одного.

Зробити будь-який внесок можна за реквізитами:

5168 7451 1156 6953

Ханич Ростислав.