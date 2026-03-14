Ветеран PRO: в Украине появилась единая цифровая платформа для ветеранов и их семей

Министерство по делам ветеранов Украины запустило единое цифровое пространство для ветеранов и ветеранок и их семей. На сайте можно найти информацию о государственных программах, услугах и сервисах.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Какие возможности предоставляет платформа Ветеран PRO?

Платформа Ветеран PRO создана для ветеранов и ветеранок, а также людей с инвалидностью вследствие войны, семей погибших защитников и защитниц, специалистов по сопровождению, представителей органов местной власти и ветеранских организаций и тому подобное.

На онлайн-ресурсе собраны данные о доступных возможностях, которые ранее можно было найти на разных сайтах. Информация также структурирована по ключевым направлениям:

здоровье и восстановление;

социальная защита и финансовая поддержка;

жилье и инфраструктура;

транспорт и коммунальные льготы;

документы и статус;

образование и работа;

налоговые и административные льготы;

спорт и соревнования;

гранты и поддержка бизнеса.

В каждом подразделе представлено описание услуг, алгоритм их получения, перечень необходимых документов и ссылки на соответствующие сервисы и учреждения.

Кроме того, услуги можно отсортировать по региону, статусу и тематике.

В частности, направление "Здоровье и восстановление" предусматривает информацию о доступных возможностях лечения, протезирования, стоматологической помощи, реабилитации и поддержки ментального здоровья. Также в этом разделе собраны объяснения по прохождению ЭКОПФО и военно-врачебной комиссии (ВВК).

Важно! Чтобы воспользоваться новой платформой, нужно перейти на сайт Ветеран PRO. В дальнейшем следует выбрать свой статус – ветеран/ветеранка, лицо с инвалидностью вследствие войны, член семьи погибшего/погибшей.

