Ветеран PRO: в Украине появилась единая цифровая платформа для ветеранов и их семей
- Министерство по делам ветеранов Украины запустило цифровую платформу Ветеран PRO для предоставления информации о программах, услуги и сервисы для ветеранов и их семей.
- Платформа структурирована по направлениям, такими как здоровье, социальная защита, жилье, образование, и предоставляет детали об услугах, алгоритмы получения и необходимые документы.
Министерство по делам ветеранов Украины запустило единое цифровое пространство для ветеранов и ветеранок и их семей. На сайте можно найти информацию о государственных программах, услугах и сервисах.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Какие возможности предоставляет платформа Ветеран PRO?
Платформа Ветеран PRO создана для ветеранов и ветеранок, а также людей с инвалидностью вследствие войны, семей погибших защитников и защитниц, специалистов по сопровождению, представителей органов местной власти и ветеранских организаций и тому подобное.
На онлайн-ресурсе собраны данные о доступных возможностях, которые ранее можно было найти на разных сайтах. Информация также структурирована по ключевым направлениям:
- здоровье и восстановление;
- социальная защита и финансовая поддержка;
- жилье и инфраструктура;
- транспорт и коммунальные льготы;
- документы и статус;
- образование и работа;
- налоговые и административные льготы;
- спорт и соревнования;
- гранты и поддержка бизнеса.
В каждом подразделе представлено описание услуг, алгоритм их получения, перечень необходимых документов и ссылки на соответствующие сервисы и учреждения.
Кроме того, услуги можно отсортировать по региону, статусу и тематике.
В частности, направление "Здоровье и восстановление" предусматривает информацию о доступных возможностях лечения, протезирования, стоматологической помощи, реабилитации и поддержки ментального здоровья. Также в этом разделе собраны объяснения по прохождению ЭКОПФО и военно-врачебной комиссии (ВВК).
Важно! Чтобы воспользоваться новой платформой, нужно перейти на сайт Ветеран PRO. В дальнейшем следует выбрать свой статус – ветеран/ветеранка, лицо с инвалидностью вследствие войны, член семьи погибшего/погибшей.
Как ветеранам помогают в обучении?
Начальник управления реализации ветеранской политики и профориентации Алена Скорзова рассказала, что ГСЗУ предлагает украинцам ваучер на обучение стоимостью до 33 280 гривен – для получения новой специальности по 156 профессиям и специальностям.
Для получения услуги нужно заполнить форму онлайн, которую обработают в течение 3 рабочих дней. Кроме того, граждане могут обратиться в ближайший центр занятости для личной консультации или в контакт-центр по телефону 1518.
На помощь также могут претендовать уволенные с военной службы, если они имеют выслугу не менее 10 лет, не достигли пенсионного возраста или права на пенсию и имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование.