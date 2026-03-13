Бывший пленный Вильгельм Витюк объяснил 24 Каналу, что наблюдает ситуации, когда люди игнорируют или не понимают воинов, поэтому нужно воспитывать ценности нации, а не формальную дистанцию.

Что делать, чтобы ветераны чувствовали всестороннюю поддержку общества?

Хочется, чтобы все были причастны к войне и сохранили единство нации – быть одним целым, а не каждый в отдельности. Всесторонняя поддержка и понимание фронта. А не так, как было со мной: иду на костылях, ребенок тычет пальцем – мама отворачивает ей голову и ведет дальше,

– подчеркнул Витюк.

Ветеран рассказал как стоял рядом с побратимом, у которого две ампутации, а сзади две женщины и мужчина шепотом обсуждают его протез. Чтобы как-то перевести фокус Витюк попросил друга снять протез – и женщины замолчали.

"Но я искренне радуюсь, когда читаю или вижу противоположное – когда родители объясняют ребенку: смотри, это воин, он защищал нас", – подчеркнул Витюк.

Обратите внимание! В Украине ввели проект долговременного медицинского ухода для защитников, который предусматривает предоставление бесплатной помощи. Программа включает круглосуточное медицинское наблюдение и необходимое лечение.

Какую поддержку от государства могут получить ветераны?