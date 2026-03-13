Бывший пленный Вильгельм Витюк объяснил 24 Каналу, что наблюдает ситуации, когда люди игнорируют или не понимают воинов, поэтому нужно воспитывать ценности нации, а не формальную дистанцию.
Что делать, чтобы ветераны чувствовали всестороннюю поддержку общества?
Хочется, чтобы все были причастны к войне и сохранили единство нации – быть одним целым, а не каждый в отдельности. Всесторонняя поддержка и понимание фронта. А не так, как было со мной: иду на костылях, ребенок тычет пальцем – мама отворачивает ей голову и ведет дальше,
– подчеркнул Витюк.
Ветеран рассказал как стоял рядом с побратимом, у которого две ампутации, а сзади две женщины и мужчина шепотом обсуждают его протез. Чтобы как-то перевести фокус Витюк попросил друга снять протез – и женщины замолчали.
"Но я искренне радуюсь, когда читаю или вижу противоположное – когда родители объясняют ребенку: смотри, это воин, он защищал нас", – подчеркнул Витюк.
Обратите внимание! В Украине ввели проект долговременного медицинского ухода для защитников, который предусматривает предоставление бесплатной помощи. Программа включает круглосуточное медицинское наблюдение и необходимое лечение.
Какую поддержку от государства могут получить ветераны?
- Участники боевых действий могут бесплатно получать земельные участки для различных нужд, например, для садоводства или строительства жилья. Однако во время военного положения такая бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности запрещена, за исключением отдельных случаев.
- Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить от государства грант на бизнес до 1 миллиона гривен. Прием заявок на следующий этап продлится до 22 марта, а решение будут принимать после оценки бизнес-плана, собеседования и проверки деловой репутации в уполномоченном банке.
- Украинские ветераны могут получить ваучер на обучение для получения новой профессии или повышения квалификации. Размер помощи составляет до 33 280 гривен; для участия нужен документ УБД и определенный уровень образования.