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      Ветеран ЦРУ пояснил, почему для Путина Украина как кость в горле

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Ветеран ЦРУ Джек Девайн, которого прозвали "главным шпионом Америки", указал, какова главная цель руководителя Кремля Владимира Путина и почему ему так мешает Украина.

      Девайн убежден, что российский президент хочет "подтянуть" влияние своей страны к уровню, который был у СССР. И такая политика довольно опасна для Украины, пишет ТСН.ua.

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      Дело в том, что чтобы реализовать замыслы, Путину надо контролировать соседей. И проевропейский вектор Украины и ее стремление стать страной-членом НАТО путают ему все карты.

      Советский Союз был большей страной с более сильной армией и экономикой. Россия не такой крупный игрок, но у нее есть ядерное оружие. Основная цель Путина – попытаться отвоевать большую роль на мировой сцене, и именно это грозит Украине. Чтобы вернуть влияние сопоставимое с тем, что было у СССР, Москве нужен контроль над странами-соседями,
      – сказал Девайн.

      Он считает, что Путин просчитался со стратегией – она устарела для сегодняшних политических реалий.

      Я считаю, что Путин – очень эффективный тактик, но значительно более слабый стратег. У него старая и краткосрочная стратегия, которая рассчитана на внутреннего потребителя. Он не добывает союзников, а получает больше врагов. Вашингтон меняется, становится более реалистичным в своих оценках России,
      – подчеркнул ветеран ЦРУ.

      К слову, именно из-за агрессии в Украине Россия "не вылезает" из санкций уже пятый год.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости США ЦРУ Владимир Путин Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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