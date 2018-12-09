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      Ветеран ЦРУ пояснив, чому для Путіна Україна як кістка в горлі

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Ветеран ЦРУ Джек Девайн, якого прозвали "головним шпигуном Америки", вказав, яка головна мета керманича Кремля Володимира Путіна і чому йому так заважає Україна.

      Девайн переконаний, що російський президент хоче "підтягнути" влив своєї країни до рівня, який мав СРСР. І така політика є доволі небезпечною для України, пише ТСН.ua.

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      Справа у тому, що реалізувати задуми, Путіну треба контролювати сусідів. І проєвропейський вектор України та її прагнення стати країною-членом НАТО плутають йому всі карти.

      Радянський Союз був більшою країною з більш сильною армією і економікою. Росія не такий великий гравець, але в неї є ядерна зброя. Основна мета Путіна – спробувати відвоювати більшу роль на світовій сцені і саме це загрожує Україні. Щоб повернути вплив зіставний з тим, що був у СРСР, Москві потрібен контроль над країнами-сусідами,
      – зазначив Девайн.

      Він вважає, що Путін зі стратегією прорахувався – вона застаріла для сьогоднішніх політичних реалій.

      Я вважаю, що Путін – дуже ефективний тактик, але значно слабший стратег. У нього стара та короткострокова стратегія, яка розрахована на внутрішнього споживача. Він не здобуває союзників, а отримує більше ворогів. Вашингтон змінюється, стає більш реалістичним у своїх оцінках Росії,
      – підкреслив ветеран ЦРУ.

      До слова, саме через агресію в Україні Росія "не вилазить" із санкцій вже п'ятий рік. 

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін ЦРУ Новини США Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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