Ветеран ЦРУ пояснив, чому для Путіна Україна як кістка в горлі

Ветеран ЦРУ Джек Девайн, якого прозвали "головним шпигуном Америки", вказав, яка головна мета керманича Кремля Володимира Путіна і чому йому так заважає Україна.

Девайн переконаний, що російський президент хоче "підтягнути" влив своєї країни до рівня, який мав СРСР. І така політика є доволі небезпечною для України, пише ТСН.ua.

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Справа у тому, що реалізувати задуми, Путіну треба контролювати сусідів. І проєвропейський вектор України та її прагнення стати країною-членом НАТО плутають йому всі карти.

Радянський Союз був більшою країною з більш сильною армією і економікою. Росія не такий великий гравець, але в неї є ядерна зброя. Основна мета Путіна – спробувати відвоювати більшу роль на світовій сцені і саме це загрожує Україні. Щоб повернути вплив зіставний з тим, що був у СРСР, Москві потрібен контроль над країнами-сусідами,

– зазначив Девайн.

Він вважає, що Путін зі стратегією прорахувався – вона застаріла для сьогоднішніх політичних реалій.

Я вважаю, що Путін – дуже ефективний тактик, але значно слабший стратег. У нього стара та короткострокова стратегія, яка розрахована на внутрішнього споживача. Він не здобуває союзників, а отримує більше ворогів. Вашингтон змінюється, стає більш реалістичним у своїх оцінках Росії,

– підкреслив ветеран ЦРУ.

До слова, саме через агресію в Україні Росія "не вилазить" із санкцій вже п'ятий рік.