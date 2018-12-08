У Росії активісти вивісили величезний банер проти Путіна: фото
У центрі Санкт-Петербурга активісти розмістили на фасаді багатоповерхівки величезний банер із закликом зупинити агресивну політику керманича Кремля Володимира Путіна.
Ініціатором акції виступив опозиційний рух "Відкрита Росія", який у 2001 році заснував Михайло Ходорковський.
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На банері написано "Стоп Путін. Стоп війна".
До слова, 7 грудня, у Бидгощі двоє польських активістів Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова. Так, під час виконання пісні "Священна війна" активісти вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм – геть за Дон" та вигуками "Лапи геть від України!". Поляки також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу".