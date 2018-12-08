19:42
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МС Кисельов. "Чесні" російські ЗМІ
      Вєсті Кремля
      19:24, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Росії активісти вивісили величезний банер проти Путіна: фото

      1682 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      У центрі Санкт-Петербурга активісти розмістили на фасаді багатоповерхівки величезний банер із закликом зупинити агресивну політику керманича Кремля Володимира Путіна.

      Ініціатором акції виступив опозиційний рух "Відкрита Росія", який у 2001 році заснував Михайло Ходорковський. 

      Читайте також:  "Путін цього чекав": Порошенко розповів про підлий план Росії в Азовському морі

      На банері написано "Стоп Путін. Стоп війна". 

      До слова, 7 грудня, у Бидгощі двоє польських активістів Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова. Так, під час виконання пісні "Священна війна" активісти вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм – геть за Дон" та вигуками "Лапи геть від України!". Поляки також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу".

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как действовать при инсульте: полезные советы
      сьогодні , 19:00 Как действовать при инсульте: полезные советы
      Все про здоров'я 1178
      Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      сьогодні , 18:00 Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 385
      Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      сьогодні , 17:31 Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      777
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сьогодні , 17:02 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 857
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сьогодні , 17:01 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 1328
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Помер режисер Ельдар Рязанов
       30 листопада 2015 , 00:31 1
      Російський депутат "запалив" мережу танцями під Рікі Мартіна
       1 жовтня 2016 , 15:32
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук