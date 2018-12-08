У Росії активісти вивісили величезний банер проти Путіна: фото

У центрі Санкт-Петербурга активісти розмістили на фасаді багатоповерхівки величезний банер із закликом зупинити агресивну політику керманича Кремля Володимира Путіна.

Ініціатором акції виступив опозиційний рух "Відкрита Росія", який у 2001 році заснував Михайло Ходорковський.

Читайте також: "Путін цього чекав": Порошенко розповів про підлий план Росії в Азовському морі

На банері написано "Стоп Путін. Стоп війна".

Активисты «Открытой России» вывесили в Петербурге баннер «Стоп Путин. Стоп война». pic.twitter.com/hR1Xk0SlDJ — Команда Открытой России (@openrussiateam) 8 грудня 2018 р.

До слова, 7 грудня, у Бидгощі двоє польських активістів Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова. Так, під час виконання пісні "Священна війна" активісти вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм – геть за Дон" та вигуками "Лапи геть від України!". Поляки також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу".