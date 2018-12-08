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      В России активисты вывесили огромный баннер против Путина: фото

      431 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      В центре Санкт-Петербурга активисты разместили на фасаде многоэтажки огромный баннер с призывом остановить агрессивную политику руководителя Кремля Владимира Путина.

      Инициатором акции выступило оппозиционное движение "Открытая Россия", которое в 2001 году основал Михаил Ходорковский.

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      На баннере написано "Стоп Путин. Стоп война".

      К слову, 7 декабря, в Быдгоще двое польских активистов Рафал Сушек и Михал Войцещчук сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Так, во время исполнения песни "Священная война" активисты выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм – прочь за Дон" и криками "Лапы прочь от Украины!". Поляки также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу".

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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