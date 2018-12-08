В России активисты вывесили огромный баннер против Путина: фото

В центре Санкт-Петербурга активисты разместили на фасаде многоэтажки огромный баннер с призывом остановить агрессивную политику руководителя Кремля Владимира Путина.

Инициатором акции выступило оппозиционное движение "Открытая Россия", которое в 2001 году основал Михаил Ходорковский.

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На баннере написано "Стоп Путин. Стоп война".

Активисты «Открытой России» вывесили в Петербурге баннер «Стоп Путин. Стоп война». pic.twitter.com/hR1Xk0SlDJ — Команда Открытой России (@openrussiateam) 8 грудня 2018 р.

К слову, 7 декабря, в Быдгоще двое польских активистов Рафал Сушек и Михал Войцещчук сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Так, во время исполнения песни "Священная война" активисты выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм – прочь за Дон" и криками "Лапы прочь от Украины!". Поляки также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу".