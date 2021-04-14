Прокуратура сняла часть подозрений с ветеранки АТО Виктории Котеленец. Однако ее до сих пор подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на территории оккупированной части Донбасса.

О решении правоохранительных органов в отношении Виктории Котеленец сообщил изданию ее адвокат Виталий Цокур.

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В чем полиция подозревала ветерана

Полицейские утверждали, что Котеленец в 2014 году была участницей так называемого "народного ополчения Донбасса" и конвоировала "парад" украинских пленных в Донецке.

Она похожа на женщину-конвоира с одного из фото шествия. Однако сослуживцы "Фортуны" (позывной Котеленец) из украинской армии заявляют, что произошла ошибка. Мол, женщина на фото – это не Котеленец.

Какова ситуация теперь

По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил Котеленец новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью – жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением – убрали из нового подозрения.

Защитник назвал логичным то, что следствие отказалось от эпизода с "парадом". Цокур отметил, что защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото – не Котеленец, а другая женщина – жительница Донецка Ольга Сухова.

Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии – не Виктория Котеленец, а конвоир Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с ней и узнал на фото именно ее,

– пояснил адвокат.

По его мнению, статья о жестоком обращении с пленными фигурировала в первом подозрении Котеленец, чтобы избрать ей максимальную меру пресечения – содержание в СИЗО без возможности выйти под залог.

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