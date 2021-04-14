С ветерана Котеленец сняли подозрение в жестоком обращении с украинскими пленными
Прокуратура сняла часть подозрений с ветеранки АТО Виктории Котеленец. Однако ее до сих пор подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на территории оккупированной части Донбасса.
Источник:"Ґрати"
О решении правоохранительных органов в отношении Виктории Котеленец сообщил изданию ее адвокат Виталий Цокур.
Читайте также Шокирующее задержание Фортуны: что нужно знать о скандальном подозрении ветерану
В чем полиция подозревала ветерана
Полицейские утверждали, что Котеленец в 2014 году была участницей так называемого "народного ополчения Донбасса" и конвоировала "парад" украинских пленных в Донецке.
Она похожа на женщину-конвоира с одного из фото шествия. Однако сослуживцы "Фортуны" (позывной Котеленец) из украинской армии заявляют, что произошла ошибка. Мол, женщина на фото – это не Котеленец.
Какова ситуация теперь
По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил Котеленец новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью – жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением – убрали из нового подозрения.
Защитник назвал логичным то, что следствие отказалось от эпизода с "парадом". Цокур отметил, что защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото – не Котеленец, а другая женщина – жительница Донецка Ольга Сухова.
Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии – не Виктория Котеленец, а конвоир Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с ней и узнал на фото именно ее,
– пояснил адвокат.
По его мнению, статья о жестоком обращении с пленными фигурировала в первом подозрении Котеленец, чтобы избрать ей максимальную меру пресечения – содержание в СИЗО без возможности выйти под залог.
Узнайте больше Где была во время "парада": задержанный ветеран Котеленец рассказала детали
Что известно о задержании Виктории Котеленец
- Ее задержали в Киеве 19 января 2021 года возле Министерства ветеранов, где женщина получала удостоверение участника боевых действий. В тот же день полиция предъявила ей подозрение.
- По версии следствия, Котеленец по фото с "парада" опознали 4 украинских пленных. Следствие также ссылалось на портретные экспертизы, которые подтверждали, что на фото она.
- 19 января Печерский райсуд Киева арестовал Котеленец на 2 месяца – до 20 марта без права залога.
- 3 февраля Киевский апелляционный суд отменил это решение и отправил ее под домашний арест.
- 19 марта Печерский суд заменил круглосуточный домашний арест ночным.
Поделиться новостью