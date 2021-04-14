Прокуратура зняла частину підозр з ветеранки АТО Вікторії Котеленець. Однак її досі підозрюють в участі в незаконному збройному формуванні на території окупованої Донеччини.

Про рішення правоохоронних органів щодо Вікторії Котеленець повідомив виданню її адвокат Віталій Цокур.

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У чому поліція підозрювала ветеранку

Поліцейські стверджували, що Котеленець у 2014 році була учасницею так званого "народного ополчення Донбасу" і конвоювала "парад" українських полонених в Донецьку.

Вона схожа на конвоїрку з одного із фото ходи. Однак товариші по службі "Фортуни" (позивний Котеленець – 24 канал) з української армії заявляють, що сталася помилка. Мовляв, жінка на фото – це не Котеленець.

Яка ситуація тепер

За словами адвоката Цокура, 12 квітня слідчий вручив Котеленець нову підозру. Тепер її підозрюють тільки в участі в незаконному збройному формуванні. Важчу статтю – жорстоке поводження військовополоненими або цивільним населенням – прибрали з нової підозри.

Захисник назвав логічним те, що слідство відмовилося від епізоду з "парадом". Цокур зазначив, що захист подав портретну експертизу, яка підтверджує, що людина на фото – не Котеленець, а інша жінка – жителька Донецька Ольга Сухова.

Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії – не Вікторія Котеленець, а конвоїрка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з нею і впізнав на фото саме її,

– пояснив адвокат.

На його думку, стаття про жорстоке поводження з полоненими фігурувала в першій підозрі Котеленець, аби обрати їй максимальну міру запобіжного заходу – тримання в СІЗО без можливості вийти під заставу.

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