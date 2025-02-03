В результате ветеран Михаил Мошкин решил написать жалобу к языковому омбудсмену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Житомир".

Новости к теме "Война – это где-то там": почему украинцы снова начинают говорить на русском языке

Почему врач выдал медзаключение на русском языке

Михаил Мошкин рассказал, что имеет третью группу инвалидности. На войну ушел добровольцем еще 25 февраля 2022 года. Воевал на Харьковщине, а впоследствии уволился по состоянию здоровья.

По результатам обследования сердца 23 января в Коростенской городской поликлинике ему выдали заключение, написанное на русском языке. Ветеран говорит, несмотря на то, что он говорил на украинском, врач общался на русском языке.

Для меня стало точкой, когда он выдал мне вот такое медицинское заключение на враждебном языке. Я прозрел. Сколько раз я был по больницам, но такого не видел. Я был и в Харькове, и где я только не был, но нигде не видел, чтобы заключения выдавали на русском языке,

– рассказывает Михаил.

Журналисты "Общественного Житомир" приехали в медучреждение и пообщались с врачом функциональной диагностики Русланом Михайловым. Мужчина подтвердил, что говорит с пациентами на русском языке и заявил, что это не противоречит украинскому законодательству.

Он также сказал, что общается на украинском, однако, имеет право говорить на родном языке, а таким для него является русский, поскольку он русский.

Директор Коростенской центральной городской больницы Сергей Ковердун прокомментировал эту ситуацию и заверил, что вся документация и в поликлинике, и в городской больнице ведется на украинском языке. Он добавил, что провел разговор с Русланом Михайловым, а случай назвал неприемлемым.

Ковердун подчеркнул, что все врачи должны разговаривать и вести документацию на государственном языке. В то же время он отметил, что следовало принять более кардинальные меры, но этого не сделали, поскольку врач является талантливым и пользуется спросом среди пациентов.

Представительница уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк также добавляет, что, согласно законодательству, коммуникация с пациентами и ведение документации должны быть на украинском языке.

Она общалась с Михаилом Мошкиным по этой ситуации, и ветеран написал жалобу на имя языкового омбудсмена о том, что его право на получение услуг на украинском языке нарушили. За нарушение закона о языке предусмотрена административная ответственность: на первый раз это или предупреждение, или штраф.

Что известно о Руслане Михайлове

Стоит отметить, что против Руслана Михайлова возбуждено уголовное дело. В Едином государственном реестре судебных решений содержится постановление Коростенского горрайонного суда от 25 ноября 2024 года. Номер судебного дела этого постановления совпадает с номером дела в заседании, которое состоится 12 февраля в этом же суде, обвиняемым там есть Руслан Михайлов.

В постановлении говорится о том, что в суд поступил обвинительный акт с соглашением о признании виновности в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

По этой статье Михайлову грозят исправительные работы сроком до двух лет или пробационный надзор на срок до трех лет, или лишение свободы на такой же срок. Однако, врач говорит, что не отрицал российскую агрессию.

Это не совсем так. Просто я столкнулся с позицией, которая широко пропагандируется на телевидении, о том, что нужно убивать всех россиян: женщин, детей, стариков. Я не скрываю, что я - россиянин, это во-первых. Во-вторых, говорила ко мне та женщина, я ей мягко сказал, что она не совсем права. Но она почему-то обиделась,

– объясняет свою позицию Михайлов.

Он добавляет, что женщина записала разговор и передала его в СБУ. После экспертизы эксперт сообщил, что Михайлов оправдывает российскую агрессию. Однако, врач не согласен с этим выводом.