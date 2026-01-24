Ветераны ОУН-УПА – участники движения сопротивления получили знаки отличия командующего ССО

Силы специальных операций продолжают чествовать ветеранов – участников движения сопротивления прошлых поколений. Почетные нагрудные знаки Командующего ССО "Волчья стая" получили бывший связной, медик и хозяйственная.

Об этом говорится в коротком видео, которое обнародовали ССО ВСУ.

Смотрите также Сейм против: в Польше отвергли предложение Навроцкого наказывать "за пропаганду бандеризма"

Что известно о награждении?

"Борьба за достоинство и свободу имеет смысл даже тогда, когда враг в тысячу раз сильнее. Силы специальных операций продолжают отдавать дань уважения своим предшественникам, чей патриотизм, преданность и чин в подполье за свободное украинское государство стали образцом для современных воинов", – сообщают в Силах спецопераций.

За успешное выполнение важных задач по организации, ведения и поддержания движения сопротивления ветеранов ОУН-УПА: связного Федора Наритника (96 лет), медика Марию Бойко-Хованец (97 лет) и хозяйственную Прасковью Метинскую-Семчук (100 лет) награждены почетными нагрудными знаками Командующего ССО ВСУ "Волчья стая", говорится в сообщении.

Нас были тысячи – теперь нас миллионы. Будь достойным наследником борцов за свободу Украины! Присоединяйся к движению сопротивления на opir.org.ua, призывают в ССО