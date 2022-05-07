Они были шокированы из-за того, что россияне, воевавшие бок о бок с украинцами против нацистской Германии, убивают детей на территории Украины.

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Какие требования выдвинули ветераны

Киевские ветераны призвали дать возможность выйти из окружения украинским солдатам и гражданским лицам, которые находятся на заводе "Азовсталь", расположенном в частично оккупированном Мариуполе. Оставшиеся в живых ветераны взывают к совести российской власти.

Мы защитили страну в 1941 – 1945 году от страшного злодея. Не будьте же вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали также,

– подчеркнули ветераны.

Они спросили, что нужно сделать для освобождения людей из "Азовстали". Чтобы Путин приказал своей армии убийц и мародеров отступить, ветераны были готовы стать на колени.

Обращение ветеранов: смотрите видео

Какая ситуация на "Азовстале"

4 мая после эвакуации первых мариупольцев из подвалов "Азовстали" враг прорвался на территорию завода. Вечером Генштаб временно потерял связь с защитниками Мариуполя. Вечером того же дня обращение к украинцам записал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что на территории, где прячутся солдаты, продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.

По состоянию на 7 мая в Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". Как отмечают в Генштабе ВСУ, россияне палят из артиллерии и проводят штурмовые действия. На ранее опубликованных кадрах видно, что оккупанты интенсивно применяют авиацию, артиллерию и пехоту. На заводе загорелись пожары. Однако азовцы отмечают, что будут защищать город до последнего патрона.

Вечером стало известно, что украинским властям удалось завершить первую часть плана эвакуации гражданских из "Азовстали". С территории завода вывезли всех женщин, детей и пожилых людей. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не уточнила, сколько людей удалось эвакуировать.