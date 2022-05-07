Вони були шоковані через те, що росіяни, які воювали пліч-о-пліч з українцями проти нацистської Німеччини, вбивають дітей на території України. Про це ветерани заявили у відеозверненні, передає 24 канал.

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Які вимоги висунули ветерани

Київські ветерани закликали дати можливість вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які перебувають на заводі "Азовсталь", який розташований у частково окупованому Маріуполі. Ветерани, що залишилися в живих, закликають до совісті російської влади.

Ми захистили країну у 1941 – 1945 році від страшного лиходія. Не будьте ж ви подібним лиходієм. Станьте ви людиною. Випустіть заради нашої перемоги, яку ми кували також,

– наголосили ветерани.

Вони запитали, що потрібно зробити для звільнення людей з "Азовсталі". Аби Путін наказав своїй армії вбивць і мародерів відступити, ветерани були готові навіть стати навколішки.

Звернення ветеранів: дивіться відео

Яка ситуація на "Азовсталі"

4 травня, після евакуації перших маріупольців із підвалів "Азовсталі", ворог прорвався на територію заводу. На вечір Генштаб тимчасово втратив зв'язок із захисниками Маріуполя. Ввечері того ж дня звернення до українців записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що на території, де переховуються солдати, тривають важкі та кровопролитні бої.

Станом на 7 травня на Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". Як зазначають у Генштабі ЗСУ, росіяни гатять з артилерії та проводить штурмові дії. На кадрах, опублікованих раніше, видно, що окупанти інтенсивно застосовують авіацію, артилерію та піхоту. На заводі зайнялися пожежі. Проте азовці зазначають, що оборонятимуть місто до останнього патрона.

Ввечері стало відомо, що українській владі вдалося завершити першу частину плану евакуації цивільних з "Азовсталі". З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не уточнила, скільки саме людей вдалося евакуювати.