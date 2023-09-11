В Украину приезжала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во время своего визита она отметила, что сотрудничество наших стран в энергетической сфере должно быть более тесным.

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Украина и Германия могут построить ветровую электростанцию возле ЧАЭС

Прежде всего, Бербок считает, что Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии. Она сообщила, что в будущем вокруг Чернобыльской АЭС может быть построена ветровая электростанция. На встрече в Минприроды подписали соответствующую декларацию о намерениях.

Кроме этого, Бербок посетила электроподстанцию в 50 километрах от Киева. Она имеет мощность около 2 тысяч мегаватт и отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

Однако российские ракеты и дроны-камикадзе поражали станцию несколько раз. К примеру, одна из таких атак произошла в канун Нового года. Тогда части объектов были разрушены и отстроены.

Теперь возле объекта установлены сетки для перехвата низколетающих дронов.

Что произошло с ветровой энергетикой Украины