В Украину приезжала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во время своего визита она отметила, что сотрудничество наших стран в энергетической сфере должно быть более тесным.
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Украина и Германия могут построить ветровую электростанцию возле ЧАЭС
Прежде всего, Бербок считает, что Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии. Она сообщила, что в будущем вокруг Чернобыльской АЭС может быть построена ветровая электростанция. На встрече в Минприроды подписали соответствующую декларацию о намерениях.
Кроме этого, Бербок посетила электроподстанцию в 50 километрах от Киева. Она имеет мощность около 2 тысяч мегаватт и отвечает за значительную часть электроснабжения региона.
Однако российские ракеты и дроны-камикадзе поражали станцию несколько раз. К примеру, одна из таких атак произошла в канун Нового года. Тогда части объектов были разрушены и отстроены.
Теперь возле объекта установлены сетки для перехвата низколетающих дронов.
Что произошло с ветровой энергетикой Украины
- В последние годы Украина добилась значительных успехов в области ветровой энергии. Общая мощность ветрогенерации нашей страны достигла почти 1,7 ГВт и это без учета ветровых электростанций, которые с 2014 года находились на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
- С начала войны с Россией ветропарки развивались в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Львовской областях. Однако после полномасштабного вторжения около 85% этих станций вынужденно остановили свою работу.
- Согласно данным издания "Эко.Район" в настоящее время от общей мощности генерации работают только 372,5 МВт турбин, которые расположены преимущественно в Одесской и Львовской областях.