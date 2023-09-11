В Україну приїжджала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Під час свого візиту вона зазначила, що співпраця наших країн в енергетичній сфері має бути тіснішою.

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Україна та Німеччина можуть побудувати вітрову електростанцію біля ЧАЕС

Передусім Бербок вважає, що Україна повинна більше використовувати відновлювані джерела енергії. Вона повідомила, що у майбутньому довкола Чорнобильської АЕС можуть побудувати вітрову електростанцію. На зустрічі в Мінприроди України підписали відповідну декларацію про наміри.

Крім цього, Бербок відвідала електропідстанцію за 50 кілометрів від Києва. Вона має потужність близько 2 тисяч мегават та відповідає за значну частину електропостачання регіону.

Проте російські ракети та дрони-камікадзе уражали станцію кілька разів. До прикладу, одна з таких атак сталася напередодні Нового року. Тоді частини об’єктів були зруйновані та згодом відбудовані.

Тепер біля об'єкта встановлено сітки для перехоплення низьколітаючих дронів.

Що трапилось з вітровою енергетикою України