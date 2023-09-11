В Україну приїжджала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Під час свого візиту вона зазначила, що співпраця наших країн в енергетичній сфері має бути тіснішою.
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Україна та Німеччина можуть побудувати вітрову електростанцію біля ЧАЕС
Передусім Бербок вважає, що Україна повинна більше використовувати відновлювані джерела енергії. Вона повідомила, що у майбутньому довкола Чорнобильської АЕС можуть побудувати вітрову електростанцію. На зустрічі в Мінприроди України підписали відповідну декларацію про наміри.
Крім цього, Бербок відвідала електропідстанцію за 50 кілометрів від Києва. Вона має потужність близько 2 тисяч мегават та відповідає за значну частину електропостачання регіону.
Проте російські ракети та дрони-камікадзе уражали станцію кілька разів. До прикладу, одна з таких атак сталася напередодні Нового року. Тоді частини об’єктів були зруйновані та згодом відбудовані.
Тепер біля об'єкта встановлено сітки для перехоплення низьколітаючих дронів.
Що трапилось з вітровою енергетикою України
- В останні роки Україна досягла значних успіхів у галузі вітрової енергії. Загальна потужність вітрогенерації нашої країни досягла майже 1,7 ГВт і це не враховуючи вітрових електростанцій, які від 2014 року перебували на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.
- Від початку війни з Росією вітропарки розвивались у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Львівській областях. Однак після повномасштабного вторгнення приблизно 85% цих станцій вимушено зупинили свою роботу.
- Згідно з даними видання "Еко.Район", наразі від загальної потужності генерації наразі працюють лише 372,5 МВт турбін, які розташовані переважно в Одеській та Львівській областях.