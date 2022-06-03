Об этом в комментарии 24-го канала рассказал командир Отряда быстрого реагирования Национального комитета Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов.

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Работают автономно

По словам Логгинова, если раньше можно было передать какие-то лекарства в оккупационную зону или вывезти людей, то сейчас это невозможно.

В воскресенье, 23 мая, последняя попытка приехать на подконтрольную украинскому Правительству территорию, но на российских блокпостах не пропустили. То есть люди там есть, люди там работают, помогают населению. Но они работают автономно,
– сказал он.

Тарас Логгинов

Тарас Логгинов о работе в Херсонской области / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

Добавим, что в Красном Кресте Украины с 2013 года действуют отряды быстрого реагирования (ЗШР) – объединение волонтеров, которые прошли специальную подготовку и помогают пострадавшим на месте чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями.

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Волонтеры помогают в транспортировке маломобильных людей, лиц с инвалидностью, тяжелобольных пациентов и тех, кто не может без посторонней поддержки передвигаться. Их транспортируют из медицинских учреждений в эвакуационные поезда или бомбоубежища в более безопасные территории страны.

Также в населенные пункты, где напряженная и опасная ситуация, и временная оккупация, волонтеры доставляют гуманитарную помощь (лекарства, продуктовые и гигиенические наборы и другие самые необходимые вещи).

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