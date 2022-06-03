Об этом в комментарии 24-го канала рассказал командир Отряда быстрого реагирования Национального комитета Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов.

Кстати , Россияне ударили ракетой по харьковской школе с единственным в Украине музеем Есенина.

Работают автономно

По словам Логгинова, если раньше можно было передать какие-то лекарства в оккупационную зону или вывезти людей, то сейчас это невозможно.

В воскресенье, 23 мая, последняя попытка приехать на подконтрольную украинскому Правительству территорию, но на российских блокпостах не пропустили. То есть люди там есть, люди там работают, помогают населению. Но они работают автономно,

– сказал он.

Тарас Логгинов о работе в Херсонской области / Фото – 24 канала, Валентины Полищук