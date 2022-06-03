Працюють автономно

За словами Логгінова, якщо раніше можна було передати якісь ліки в окупаційну зону чи вивезти якихось людей, то зараз це неможливо.

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У неділю, 23 травня, була остання спроба приїхати на підконтрольну українському Уряду територію, але на російських блокпостах не пропустили. Тобто, люди там є, люди там працюють, допомагають населенню. Але вони працюють автономно,

– сказав він.

Тарас Логгінов / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук