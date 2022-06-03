Працюють автономно
За словами Логгінова, якщо раніше можна було передати якісь ліки в окупаційну зону чи вивезти якихось людей, то зараз це неможливо.
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У неділю, 23 травня, була остання спроба приїхати на підконтрольну українському Уряду територію, але на російських блокпостах не пропустили. Тобто, люди там є, люди там працюють, допомагають населенню. Але вони працюють автономно,
– сказав він.
Тарас Логгінов / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук
Додамо, що у Червоному Хресті України з 2013 року діють Загони швидкого реагування (ЗШР) – об'єднання волонтерів, які пройшли спеціальну підготовку та допомагають постраждалим на місці надзвичайних ситуацій разом з рятувальниками.
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Волонтери допомагають у транспортуванні маломобільних людей, осіб з інвалідністю, тяжкохворих пацієнтів та тих, хто не може без сторонньої підтримки пересуватися. Їх транспортують з медичних закладів до евакуаційних потягів або з бомбосховищ до більш безпечних територій країни.
Також до населених пунктів, де напружена й небезпечна ситуація, а також наявна тимчасова окупація, волонтери доставляють гуманітарну допомогу (ліки, продуктові і гігієнічні набори та інші найнеобхідніші речі).
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