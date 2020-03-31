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      Въезд в Ивано-Франковск будет ограничено из-за коронавируса

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      Въезд в Ивано-Франковск будет ограничено из-за коронавируса / gk-press.if.ua

      В Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город. На них будут проводить обязательный температурный скрининг для предотвращения распространения коронавируса.

      "Организовать и обеспечить установленные законом и порядком функционирования и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля, то есть с четверга", – сообщил в фейсбуке городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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      Поручение организовать такой контроль городской голова дал полиции города. К работе пунктов пропуска он призвал привлечь Нацгвардию.

      Также на территории ОТГ вели ограничения на посещение парковых и рекреационных зон, запретили распивать на улице алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также разводить костер. За соблюдением ограничений с 1 апреля будет следить патрульная полиция.

      Также городские власти советуют жителям области без надобности не посещать во время карантина Ивано-Франковск.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Ивано-Франковска Новости Украины
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