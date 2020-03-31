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      В’їзд в Івано-Франківськ буде обмежено через коронавірус

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      В’їзд в Івано-Франківськ буде обмежено через коронавірус / gk-press.if.ua

      В Івано-Франківську з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста. На них проводитимуть обов’язковий температурний скринінг для запобігання поширенню коронавірусу.

      "Організувати та забезпечити установлені законом і порядком функціонування та роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста Івано-Франківська. Зокрема, забезпечивши обов’язково температурний скринінг та обмеживши в’їзд у місто з 00 години 2 квітня, тобто з четверга", – повідомив у фейсбуці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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      Доручення організувати такий контроль міський голова дав поліції міста. До роботи пунктів пропуску він закликав долучити Нацгвардію.

      Також на території ОТГ вели обмеження на відвідини паркових та рекреаційних зон, заборонили розпивати на вулиці алкогольні і слабоалкогольні напої, а також розводити багаття. За дотриманням обмежень з 1 квітня стежитиме патрульна поліція.

      Також міська влада радить жителям області без потреби не відвідувати під час карантину Івано-Франківськ.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Івано-Франківська
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