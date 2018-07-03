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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Въезд в Украину запретили политтехнологу Тимошенко и Собчак, – СМИ

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Алексею Ситникову запретили въезд в Украину
Алексею Ситникову запретили въезд в Украину / Status-media.com

Российские политтехнологу Алексею Ситникову запретили въезд в Украину сроком на три года. Такое решение связано с работой Ситникова в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в СБУ.

Как известно, в сентябре 2017 года Ситников активно помогал Дмитрию Овсянникову выиграть "выборы губернатора" оккупированного Севастополя.

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Политтехнолог также принимал активное участие в политических процессах в Украине, Грузии, Израиле и других странах.

В одном из интервью Ситников рассказал, что именно он в конце 90-х придумал для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко ее главный политический атрибут – косу. Сотрудничество политтехнолога с "Батькивщиной" продолжалась и в 2000-х годах.

В октябре 2017 года в ходе президентской кампании в России Ситников некоторое время работал в штабе одного из кандидатов в президенты, телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Однако впоследствии политтехнолог заявил об уходе из-за нехватки средств в штабе кандидата в президенты РФ.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма СБУ Ксения Собчак Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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