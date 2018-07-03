В'їзд в Україну заборонили політтехнологу Тимошенко і Собчак, – ЗМІ

Російському політтехнологу Олексієві Ситникову заборонили в'їзд в Україну строком на три роки. Таке рішення пов'язане з роботою Ситникова в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на джерела в СБУ.

Як відомо, у вересні 2017 року Ситников активно допомагав Дмитру Овсянникову виграти "вибори губернатора" окупованого Севастополя.

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Політтехнолог також брав активну участь у політичних процесах в Україні, Грузії, Ізраїлі та інших країнах.

В одному з інтерв'ю Ситников розповів, що саме він в кінці 90-х вигадав для лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко її головний політичний атрибут – косу. Співпраця з політтехнолога з "Батьківщиною" тривала і в 2000-х роках.

У жовтні 2017 року в ході президентської кампанії в Росії Ситников певний час працював у штабі одного з кандидатів у президенти, телеведучої та журналістки Ксенії Собчак. Проте згодом політтехнолог заявив про відхід через брак коштів у штабі кандидатки у президенти РФ.