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В'їзд в Україну заборонили політтехнологу Тимошенко і Собчак, – ЗМІ

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Олексієві Ситникову заборонили в'їзд в Україну
Олексієві Ситникову заборонили в'їзд в Україну / Status-media.com

Російському політтехнологу Олексієві Ситникову заборонили в'їзд в Україну строком на три роки. Таке рішення пов'язане з роботою Ситникова в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на джерела в СБУ.

Як відомо, у вересні 2017 року Ситников активно допомагав Дмитру Овсянникову виграти "вибори губернатора" окупованого Севастополя.

Читайте також: Раднику спікера Держдуми заборонили в'їзд в Україну

Політтехнолог також брав активну участь у політичних процесах в Україні, Грузії, Ізраїлі та інших країнах.

В одному з інтерв'ю Ситников розповів, що саме він в кінці 90-х вигадав для лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко її головний політичний атрибут – косу. Співпраця з політтехнолога з "Батьківщиною" тривала і в 2000-х роках.

У жовтні 2017 року в ході президентської кампанії в Росії Ситников певний час працював у штабі одного з кандидатів у президенти, телеведучої та журналістки Ксенії Собчак. Проте згодом політтехнолог заявив про відхід через брак коштів у штабі кандидатки у президенти РФ.

Теги: Новини України Новини Росії СБУ Анексія Криму Новини політики Юлія Тимошенко Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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