Везли украшения, технику и элитный алкоголь: в Киевской области пограничники задержали мародеров

Пограничникам в Киевской области удалось задержать мародеров. Злоумышленники пытались вывезти награбленное их друзьями.

Как сообщают правоохранители, автомобиль с награбленным пограничники остановили во время патрулирования. Преступники сами рассказали, что увозили в машине то, что награбили их друзья.

Читайте также: Житель Волыни пытался незаконно вывезти в Польшу 320 тысяч долларов

Правоохранители обнаружили украшения, деньги и элитный алкоголь

Задержанными оказались мужчина 1990 года и женщина 1994 года. Он откровенно рассказал, что именно перевозит в автомобиле.

В багажнике машины пограничники обнаружили пневматический пистолет, украшения, деньги, элитный алкоголь, бытовую технику и другие мелочи. Во время разговора со злоумышленниками правоохранители узнали, что все это украли в одном из населенных пунктов, где велись активные боевые действия.

Вещи украли с мест, где велись активные боевые действия / Фото ГПСУ

Награбленное у правонарушителей изъяли. Теперь их ожидает уголовное производство, предусмотренное за кражу.

Это интересно – В Винницкой области задержали мужчину, который предлагал 2 000 долларов за уклонение от мобилизации – смотрите видео: