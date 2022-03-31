Везли украшения, технику и элитный алкоголь: в Киевской области пограничники задержали мародеров
Источник:ГПСУ
Пограничникам в Киевской области удалось задержать мародеров. Злоумышленники пытались вывезти награбленное их друзьями.
Как сообщают правоохранители, автомобиль с награбленным пограничники остановили во время патрулирования. Преступники сами рассказали, что увозили в машине то, что награбили их друзья.
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Правоохранители обнаружили украшения, деньги и элитный алкоголь
Задержанными оказались мужчина 1990 года и женщина 1994 года. Он откровенно рассказал, что именно перевозит в автомобиле.
В багажнике машины пограничники обнаружили пневматический пистолет, украшения, деньги, элитный алкоголь, бытовую технику и другие мелочи. Во время разговора со злоумышленниками правоохранители узнали, что все это украли в одном из населенных пунктов, где велись активные боевые действия.
Вещи украли с мест, где велись активные боевые действия / Фото ГПСУ
Награбленное у правонарушителей изъяли. Теперь их ожидает уголовное производство, предусмотренное за кражу.
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