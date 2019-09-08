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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Везли мимо Кремля со свистелками и мигалками: как россияне возвращали пленников

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      Роман Сущенко в самолете с другими пленниками Кремля
      Роман Сущенко в самолете с другими пленниками Кремля / Сайт президента

      Украинский политзаключенный и журналист Роман Сущенко до последнего не верил, что россияне именно 7 сентября проведут обмен. Перед тем, как доставить украинских пленников в аэропорт "Внуково" автобусы долго кружили по Москве.

      "Экскурсия" задела чуть ли не всю российскую столицу. Об этом освобожденный из российского плена Сущенко рассказал в комментарии the Бабель.

      Читайте также: Основное: Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно

      Несмотря на продуманность спецоперации и маршрута, от изолятора к "Внуково" нас провезли через всю Москву, мимо Кремля, и так далее. Автомобильное движение перекрыли, мигалки, полицейские со свистелками. Впрочем, было все более-менее организованно,
      – рассказал он.

      По его словам, по дороге пленников несколько раз проверяли. В аэропорту украинцы некоторое время ждали самолет.

      Мы видели, что взлетел самолет России, и мы уже ждали наших, наш самолет стоял в стороне, в посадке какой-то, поэтому не было видно,
      – уточнил Сущенко.

      Относительно себя, политзаключенный уточнил: обмен ждал, но он все равно стал для него неожиданностью.

      "Перед этим нам шепотом сказали, что еще полторы недели, где-то. Поэтому освобождение было неожиданным. Ну, а когда сказали уже, все было понятно. Готовили долго, из "Лефортово". В 4 утра встали и где-то мы только в 10 отправились", – рассказал о последнем дне в российской тюрьме Сущенко.

      Короткая справка: Роман Сущенко – украинский журналист, незаконно арестованный и удерживаемый на территории России с 30 сентября 2016 года. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания, в воскресенье, 2 октября, когда в московское СИЗО "Лефортово" прибыли российские правозащитники с плановой проверкой условий содержания арестованных.

      4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Агрессор приписывал журналисту "шпионаж в пользу Украины".

      Что известно об обмене пленными? Он состоялся между Украиной и Россией 7 сентября в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ лиц и 24 моряка, которых страна-агрессор захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

      В то же время, выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в том числе известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Кого Украина отдала России в обмен на политзаключенных – читайте здесь.

      Украинцы, вернувшиеся из российского плена / инфографика 24 канала
      Моряки, которых Россия захватила в плен и вернула 7 вересня / инфографика 24 канала

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Обмен пленными Украинцы в плену РФ Заложники Роман Сущенко
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