Везли мимо Кремля со свистелками и мигалками: как россияне возвращали пленников

Украинский политзаключенный и журналист Роман Сущенко до последнего не верил, что россияне именно 7 сентября проведут обмен. Перед тем, как доставить украинских пленников в аэропорт "Внуково" автобусы долго кружили по Москве.

"Экскурсия" задела чуть ли не всю российскую столицу. Об этом освобожденный из российского плена Сущенко рассказал в комментарии the Бабель.

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Несмотря на продуманность спецоперации и маршрута, от изолятора к "Внуково" нас провезли через всю Москву, мимо Кремля, и так далее. Автомобильное движение перекрыли, мигалки, полицейские со свистелками. Впрочем, было все более-менее организованно,

– рассказал он.

По его словам, по дороге пленников несколько раз проверяли. В аэропорту украинцы некоторое время ждали самолет.

Мы видели, что взлетел самолет России, и мы уже ждали наших, наш самолет стоял в стороне, в посадке какой-то, поэтому не было видно,

– уточнил Сущенко.

Относительно себя, политзаключенный уточнил: обмен ждал, но он все равно стал для него неожиданностью.

"Перед этим нам шепотом сказали, что еще полторы недели, где-то. Поэтому освобождение было неожиданным. Ну, а когда сказали уже, все было понятно. Готовили долго, из "Лефортово". В 4 утра встали и где-то мы только в 10 отправились", – рассказал о последнем дне в российской тюрьме Сущенко.

Короткая справка: Роман Сущенко – украинский журналист, незаконно арестованный и удерживаемый на территории России с 30 сентября 2016 года. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания, в воскресенье, 2 октября, когда в московское СИЗО "Лефортово" прибыли российские правозащитники с плановой проверкой условий содержания арестованных.



4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Агрессор приписывал журналисту "шпионаж в пользу Украины".