Везли повз Кремль зі свистульками і мигалками: як росіяни повертали бранців

Український політв’язень і журналіст Роман Сущенко до останнього не вірив, що росіяни саме 7 вересня проведуть обмін. Перед тим, як доправити українських бранців до аеропорту "Внуково" автобуси довго кружляли Москвою.

"Екскурсія" зачепила ледь не всю російську столицю. Про це звільнений з російського полону Сущенко розповів в коментарі the Бабель.

Основне: Обмін полоненими відбувся: все, що про це відомо

Попри продуманість спецоперації і маршруту, від ізолятора до "Внуково" нас провезли через усю Москву, повз Кремль, і так далі. Автомобільний рух перекрили, мигалки, поліцейські зі свистульками. Втім, було все більш-менш організовано,

– розповів він.

За його словами, по дорозі бранців кілька разів перевіряли. В аеропорту українці деякий час чекали на літак.

Ми бачили, що злетів літак Росії, і ми вже чекали наших, наш літак стояв десь збоку, в посадці якійсь, тому не було видно,

– уточнив Сущенко.

Щодо себе, політв’язень уточнив: на обмін чекав, але він все одно став для нього несподіванкою.

"Перед цим нам пошепки сказали, що ще півтора тижня, десь так. Тому звільнення було несподіваним. Ну, але коли сказали вже, все було зрозуміло. Готували довго, з "Лефортово". О 4-й ранку встали і десь ми тільки в 10 вирушили", – розповів про останній день у російській в’язниці Сущенко.

Коротка довідка: Роман Сущенко – український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний на території Росії з 30 вересня 2016 року. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання, у неділю, 2 жовтня, коли у московське СІЗО "Лефортово" прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештованих.



4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписував журналісту "шпигунство на користь України".