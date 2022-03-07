"Ви зазіхнули на святе": 14-летняя девочка написала щемящее стихотворение о войне
7 марта 2022 , 18:14Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
"Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали": 14-летняя Виктория с Волыни написала трогательное стихотворение о войне.
Девушка также смонтировала видео о российской агрессии против Украины.
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"Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали", – это стихотворение написала, начитала и смонтировала ролик 14-летняя Виктория с Волыни,
– пишут в Генштабе ВСУ.
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