"Ви зазіхнули на святе": 14-летняя девочка написала щемящее стихотворение о войне

7 марта 2022 , 18:14
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Источник:

Генштаб ВСУ

"Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали": 14-летняя Виктория с Волыни написала трогательное стихотворение о войне.

Девушка также смонтировала видео о российской агрессии против Украины.

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"Ви зазіхнули на святе, за це поплатитесь життями. Ми не хотіли воювати, але ви вибір в нас забрали", – это стихотворение написала, начитала и смонтировала ролик 14-летняя Виктория с Волыни,
– пишут в Генштабе ВСУ.

 

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Автор: Петро Синєокий