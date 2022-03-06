Взрыв был сверхмощный, – журналистка из Харькова об ударе по телевышке

Российские захватчики попали в телевышку в Харькове. Телетрансляцию временно приостановили, но уже скоро начнут ремонтные работы.

Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Харькова. По ее словам, в результате удара оккупантов исчез даже сигнал телеканала в ютубе.

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Вероятно, это был авиаудар, – журналистка

Согласно информации журналистки, над восстановлением сигнала, ремонтом телебашни начнут работать уже завтра – 7 марта.

В то же время, по словам журналистки, говорится о последствиях именно авиаудара по телевышке. До этого над Харьковом пролетело несколько самолетов.

"Мой друг живет в районе телебашни. Сказал, что когда этот взрыв произошел, то дом очень трясло. Был сверхмощный взрыв", – сообщила журналистка.

Обратите внимание, что российские оккупанты не в силах даже окружить Харьков, поэтому город остается под огнем врага, который сгоняет злобу, бомбя гражданскую инфраструктуру и дома.

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