Вице-канцлер ФРГ заявил, что вместе со Штайнмайером "Украина отказалась от Германии"

Вице-канцлер Германии Роберт Габек раскритиковал Украину за якобы нежелание принять в Киеве визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. По его мнению, отказ является большой дипломатической ошибкой Украины.

Такое громкое заявление Габек сделал в ночь на 14 апреля. На вопрос журналистов, поедет ли он или канцлер Шольц в Украину, вице-канцлер ответил: "Теперь мы все должны убедиться, что решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны".

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"Украина отказалась от Германии"

Габек заявил, что отказав в визите Штайнмайера в Киев, Украина "отказалась от Германии".

К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент – это Германия. И потому отказ Зеленского – это отказ для Германии,

– отметил вице-канцлер ФРГ.

Напомним, что Штайнмайер якобы хотел посетить Киев вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Однако в Офисе Президента Украины якобы отказали в визите и пригласили канцлера Германии.

Владимир Зеленский 13 апреля подчеркнул, что никаких официальных запросов о возможном визите президента ФРГ ни он, ни его Офис не получали.

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