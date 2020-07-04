Владимир Зеленский анонсировал, что уже через неделю в украинском правительстве может появиться вице-премьер по вопросам промышленности.

Президент Украины отметил, что у него уже была возможность увидеться со многими кандидатами, среди которых есть действительно талантливые люди. Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями бизнеса Одесской области, передает Интерфакс-Украина.

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Зеленский заявил, что в Украине есть возможности, чтобы построить промышленно мощную страну.

Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по вопросам промышленной политики. Сейчас выбираем лучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая промышленность, и все наши предприятия, это и есть стратегия развития страны,

– подчеркнул Зеленский.

Секретарь СНБО Данилов ранее говорил, что в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса в Украине создадут профильное министерство, а также появится должность вице-премьера по вопросам промышленной политики. Среди его полномочий будут вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

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