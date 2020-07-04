Володимир Зеленський анонсував, що вже за тиждень в українському уряді може з'явитися віцепрем'єр з питань промисловості.

Президент України зазначив, що вже мав нагоду побачити з багатьма кандидатами, серед яких є дійсно талановиті люди. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з представниками бізнесу Одеської області, передає Інтерфакс-Україна.

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Зеленський заявив, що в Україні є можливості, щоб побудувати промислово потужну країну.

Ми вирішили в цілому відновити таку посаду як віцепрем'єр-міністр з питань промислової політики. Зараз обираємо найкращу кандидатуру. Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і комічна промисловість, і всі наші підприємства, це і є стратегія розвитку країни,

– наголосив Зеленський.

Секретар РНБО Данілов раніше говорив, що у межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, а також з'явиться посада віцепрем'єра з питань промислової політики. Серед його повноважень будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

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