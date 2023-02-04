Во время интервью Катарина Барли заявила, что Украине предстоит еще долгий путь к членству в Евросоюзе. Вице-президент Европарламента подчеркнула, что наше государство должно соответствовать тем же условиям, что и все другие страны-кандидаты.

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ЕС будет поддерживать Украину

Катарина Барли подчеркнула, что есть политические и экономические критерии, и Украина также должна отвечать стандартам европейских правовых систем. Однако, к сожалению, по ее словам, все 3 критерия еще далеки от выполнения.

Несмотря на это, вице-президент Европарламента подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Мы будем поддерживать Украину всем, чем можем и имеем – особенно финансово и экономически,

– подчеркнула Барли.

Барли убеждена, что в ЕС должны быть реалистами касательно вступления Украины и украинцев и отметила, что в прошлом Брюссель слишком быстро принимал отдельные страны. Относительно интеграции Украины, политик убеждена, что этот процесс должен быть честным в отношении других кандидатов, которые уже провели ряд реформ на пути в ЕС.

Кроме того, по словам Катарины Барли, ЕС не готов к расширению. По ее словам, определенные структуры нуждаются в изменениях на фоне увеличения количества членов Евросоюза. В частности, нужны изменения относительно коллективного решения, ведь сейчас в ЕС действует принцип единодушия – то есть для принятия важных решений нужно не согласие большинства, а абсолютно всех членов.

Украина на пути в ЕС

28 февраля 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в ЕС, заполнила опросники и в июне получила статус кандидата на членство. Однако для дальнейшего пути к евроинтеграции Украина должна выполнить ряд требований, в частности, провести реформы в судебной системе и антикоррупционном законодательстве и сделать шаги на приближение украинского законодательства к европейскому.

Требования ЕС Украина выполнила, однако Брюссель должен дать им оценку только осенью этого года. Во время саммита Украина – ЕС в Киеве Брюссель согласился провести промежуточную оценку проведенных Украиной реформ весной и передать Киеву. Таким образом, Украина сможет до финальной оценки исправить те моменты, на которые обратят внимание в ЕС и это, соответственно, ускорит вступление нашей страны в Европейский Союз.