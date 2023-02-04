Під час інтерв'ю Катаріна Барлі заявила, що Україна має пройти ще довгий шлях до членства в Євросоюзі. Віцепрезидентка Європарламенту наголосила, що наша держава має відповідати тим самим умовам, що й усі інші країни-кандидати.

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ЄС підтримуватиме Україну

Катаріна Барлі наголосила, що є політичні та економічні критерії, і Україна також має відповідати стандартам європейських правових систем. Однак, на жаль, за її словами, усі 3 критерії ще далекі від виконання.

Попри те віцепрезидентка Європарламенту підкреслила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Ми будемо підтримувати Україну всім, чим можемо і маємо – особливо фінансово та економічно,

– наголосила Барлі.

Барлі переконана, що в ЄС повинні бути реалістами щодо вступу України та щодо українців і зауважила, що в минулому Брюссель надто швидко приймав окремі країни. Щодо інтеграції України, політикиня переконана, що цей процес має бути чесним щодо інших кандидатів, які вже провели низку реформ на шляху до ЄС.

Крім того, за словами Катаріни Барлі, ЄС не готовий до розширення. За її словами, певні структури потребують змін на тлі збільшення кількості членів Євросоюзу. Зокрема потрібні зміни щодо колективного рішення, адже зараз в ЄС діє принцип одностайності – тобто для ухвалення важливих рішень потрібна не згода більшості, а абсолютно усіх членів.

Україна на шляху до ЄС

28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до ЄС, заповнила опитувальники та у червні отримала статус кандидата на членство. Однак для подальшого шляху до євроінтеграції, Україна повинна виконати низку вимог, зокрема провести реформи в судовій системі й антикорупційному законодавстві та зробити кроки на наближення українського законодавства до європейського.

Вимоги ЄС Україна виконала, однак Брюссель мав би дати їм оцінку тільки восени цього року. Та під час саміту Україна – ЄС в Києві Брюссель погодився провести проміжну оцінку проведених Україною реформ навесні та передати її Києву. Таким чином Україна зможе до фінальної оцінки виправити ті моменти, на які звернуть увагу в ЄС і це, відповідно, пришвидшить вступ нашої країни до Європейського Союзу.