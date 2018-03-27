"Вице-премьер" оккупированного Крыма подал в отставку

"Вице-премьер" так называемого "правительства" оккупированного Крыма Владимир Серов, который занимался транспортом, энергетикой и сферой ЖКХ, подал в отставку.

Об этом сообщил "глава республики" Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

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Серов занял пост "вице-премьера" в июле 2017 года, до этого он возглавлял городскую администрацию Судака.

"Владимир Николаевич написал заявление об увольнении", – сказал Аксенов журналистам.

По его словам, к Серову был ряд вопросов в части его эффективности на должности "вице-премьера".