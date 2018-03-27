"Віце-прем'єр" окупованого Криму подав у відставку
"Віце-прем'єр" так званого "уряду" окупованого Криму Володимир Сєров, що займався транспортом, енергетикою і сферою ЖКГ, подав у відставку.
Про повідомив "глава республіки" Сергій Аксьонов, пише РИА Новости.
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Сєров зайняв пост "віце-прем'єра" в липні 2017 року, до цього він очолював міську адміністрацію Судака.
"Володимир Миколайович написав заяву про звільнення", – сказав Аксьонов журналістам.
За його словами, до Сєрова був ряд питань в частині його ефективності на посаді "віце-прем'єра".
Джерело: 24 Канал
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